Собянин посетил VI Форум социальных инноваций регионов

В Москве стартовал VI Форум социальных инноваций регионов. В нем принимают участие социально ориентированные НКО, бизнес, представители научного сообщества и волонтерские организации.

Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрели выставку технологических достижений в концертном зале "Зарядье". Гостям рассказали о новейшей разработке – приборе, который позволяет тренировать память, внимание, концентрацию и расслабление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.