11 сентября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии транспортной связи между Москвой и Подмосковьем

Собянин рассказал о развитии транспортной связи между Москвой и Подмосковьем

Между Москвой и Подмосковьем запустят новые автобусные маршруты, сообщил Сергей Собянин. В этом году в систему столичного транспорта войдут 25 смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях.

Первые два заработали в июле, а в сентябре откроют еще четыре в районе Химок. Автобусы будут отличаться специальным дизайном, при этом сохранят стандарты московского транспорта. Речь идет в том числе о предсказуемых интервалах и удобном расписании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

