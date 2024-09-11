Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие первой очереди технопарка "ЗИЛ" позволило создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестирование посадки на поезд по биометрии на вокзалах и станциях начнется в сентябре, сообщили в Центре биометрических технологий.

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в столице ожидается небольшой дождь.