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11 сентября, 23:55

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Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в Москве открыты 47 технопарков

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие первой очереди технопарка "ЗИЛ" позволило создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестирование посадки на поезд по биометрии на вокзалах и станциях начнется в сентябре, сообщили в Центре биометрических технологий.

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в столице ожидается небольшой дождь.

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