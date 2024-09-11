Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие первой очереди технопарка "ЗИЛ" позволило создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жилье по программе реновации в рамках проектов КРТ появится в 13 районах Москвы, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Жители столицы за сутки лишились 10,5 миллиона рублей из-за действий мошенников, предупредили в МВД.