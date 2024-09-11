Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве работают 47 технопарков, в которых трудоустроены порядка 80 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю возросла почти на 24%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Более 1,2 тысячи километров проехал за четыре месяца первый в РФ беспилотный трамвай, рассказали в столичном Дептрансе.