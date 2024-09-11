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Новости

11 сентября, 20:00

Новости

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего 4 минуты

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве работают 47 технопарков, в которых трудоустроены порядка 80 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю возросла почти на 24%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Более 1,2 тысячи километров проехал за четыре месяца первый в РФ беспилотный трамвай, рассказали в столичном Дептрансе.

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