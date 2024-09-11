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Новости

11 сентября, 18:15

Новости

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего 4 минуты

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, рассказал Сергей Собянин.

По данным Дептранса, число автомобилей на дорогах Москвы в первую неделю сентября выросло на 80 тысяч.

Еще 10 спортивных объектов разместят инвесторы на арендованных у Москвы участках, проинформировали столичные власти.

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