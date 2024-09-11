Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, рассказал Сергей Собянин.

По данным Дептранса, число автомобилей на дорогах Москвы в первую неделю сентября выросло на 80 тысяч.

Еще 10 спортивных объектов разместят инвесторы на арендованных у Москвы участках, проинформировали столичные власти.