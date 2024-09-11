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Новости

11 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры

Собянин: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Новости часа: мэр принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве учредили гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реабилитация Соловьиного пруда началась на юго-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кинологический парк площадью более одного гектара открыли в Царицыне, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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