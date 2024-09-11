11 сентября, 13:45Новости
Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве учредили гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Реабилитация Соловьиного пруда началась на юго-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Кинологический парк площадью более одного гектара открыли в Царицыне, заявила заммэра Наталья Сергунина.