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Новости

11 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

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Собянин: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

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Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

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Новости часа: более 12 млн человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 10 миллионов человек посетили Северный речной вокзал после масштабной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на три маршрута на западе и юго-западе города, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 400 светодиодных светильников установят на Живописном мосту, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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