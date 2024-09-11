Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 10 миллионов человек посетили Северный речной вокзал после масштабной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на три маршрута на западе и юго-западе города, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 400 светодиодных светильников установят на Живописном мосту, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.