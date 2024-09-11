11 сентября, 06:30Новости
Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры
Сергей Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры на востоке столицы. Среди них: спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие социальные объекты. Все это построят по программе комплексного развития территорий.
Речь идет о двух площадках. В районе Ивановское возведут жилье, ФОК, общественные и деловые центры. Строительство новых проектов поможет создать новые рабочие места в городе. Так, в ТиНАО инвесторы возведут школу, детсад, многофункциональный центр и логистический комплекс. А в южном, западном и юго-восточном округах появятся новые офисы и деловые центры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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