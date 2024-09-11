Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 06:30

Новости

Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры

Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры

Собянин: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Новости часа: мэр принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Новости часа: более 12 млн человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

Новости часа: еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы КРТ

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство семи объектов деловой и социальной инфраструктуры на востоке столицы. Среди них: спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие социальные объекты. Все это построят по программе комплексного развития территорий.

Речь идет о двух площадках. В районе Ивановское возведут жилье, ФОК, общественные и деловые центры. Строительство новых проектов поможет создать новые рабочие места в городе. Так, в ТиНАО инвесторы возведут школу, детсад, многофункциональный центр и логистический комплекс. А в южном, западном и юго-восточном округах появятся новые офисы и деловые центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыстроительствогородвидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика