11 сентября, 07:15Новости
Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет
Московское центральное кольцо (МЦК) отметило свое восьмилетие. За это время по нему совершили уже более миллиарда поездок. Как отметил Сергей Собянин, интервалы движения поездов МЦК сократились до минимума: один состав сменяет другой через четыре минуты.
По будням самые популярные станции кольца – Площадь Гагарина и Кутузовская. Через них проходят больше 37 тысяч пассажиров в сутки.
МЦК стало одним из самых популярных видов транспорта в столице, ведь ежедневно с его помощью передвигаются сотни тысяч москвичей. Подробнее о том, как запуск кольца изменил жизнь столицы, – в эфире телеканала Москва 24.