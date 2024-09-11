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11 сентября, 07:15

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Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

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Московское центральное кольцо (МЦК) отметило свое восьмилетие. За это время по нему совершили уже более миллиарда поездок. Как отметил Сергей Собянин, интервалы движения поездов МЦК сократились до минимума: один состав сменяет другой через четыре минуты.

По будням самые популярные станции кольца – Площадь Гагарина и Кутузовская. Через них проходят больше 37 тысяч пассажиров в сутки.

МЦК стало одним из самых популярных видов транспорта в столице, ведь ежедневно с его помощью передвигаются сотни тысяч москвичей. Подробнее о том, как запуск кольца изменил жизнь столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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