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11 сентября, 18:30

Транспорт

Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

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Около 945 миллионов поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет его работы. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с запуска МЦК началось развитие городской наземной железной дороги.

По словам мэра столицы, МЦК стало востребовано у горожан, и это не только позволило снять нагрузку с других линий подземки, но и повлияло на развитие прилегающих районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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