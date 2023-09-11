Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Около 945 миллионов поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет его работы. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с запуска МЦК началось развитие городской наземной железной дороги.

По словам мэра столицы, МЦК стало востребовано у горожан, и это не только позволило снять нагрузку с других линий подземки, но и повлияло на развитие прилегающих районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.