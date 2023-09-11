Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги празднования 876-летия Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый электробусный маршрут запускают в ТиНАО между Троицком и станцией МЦД-2 Остафьево. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

На Воробьевской набережной завершили обновление асфальта. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.