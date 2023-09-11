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11 сентября, 17:30

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Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги празднования 876-летия Москвы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги празднования 876-летия Москвы

Собянин: около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье"

В День города запустили движение по проспекту Багратиона

Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый электробусный маршрут запускают в ТиНАО между Троицком и станцией МЦД-2 Остафьево. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

На Воробьевской набережной завершили обновление асфальта. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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