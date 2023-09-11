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Новости

11 сентября, 16:30

Город

Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье"

В День города запустили движение по проспекту Багратиона

Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

Путин и Собянин открыли проспект Багратиона – новую вылетную магистраль Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицк и Щербинку в ТиНАО напрямую связала новая дорога. Проехать можно примерно за 20 минут, рассказал Сергей Собянин.

Около 1,1 миллиона поездок совершили пассажиры на электробусах парков "Митино" и "Красная Пахра" за три месяца. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 26 тысяч москвичей начали переезд по реновации с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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