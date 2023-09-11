Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицк и Щербинку в ТиНАО напрямую связала новая дорога. Проехать можно примерно за 20 минут, рассказал Сергей Собянин.

Около 1,1 миллиона поездок совершили пассажиры на электробусах парков "Митино" и "Красная Пахра" за три месяца. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 26 тысяч москвичей начали переезд по реновации с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.