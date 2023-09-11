Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между Калужским и Варшавским шоссе открыли новую трассу. Из Троицка в Щербинку теперь можно доехать за 20 минут, сообщил Сергей Собянин.

Почти пять миллионов человек пользуются льготным проездом по карте москвича. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 6 баллов обещают вечером 11 сентября на дорогах города. Это прогноз ЦОДД.