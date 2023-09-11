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11 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье"

В День города запустили движение по проспекту Багратиона

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между Калужским и Варшавским шоссе открыли новую трассу. Из Троицка в Щербинку теперь можно доехать за 20 минут, сообщил Сергей Собянин.

Почти пять миллионов человек пользуются льготным проездом по карте москвича. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 6 баллов обещают вечером 11 сентября на дорогах города. Это прогноз ЦОДД.

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