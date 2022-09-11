Собянин принял участие в мероприятиях на Тверской улице по случаю Дня города

Сергей Собянин присоединился к гуляющим на Тверской улице. В Москве 11 сентября продолжили отмечать День города.

Мэр пообщался с гостями фестиваля. Они поделились своими впечатлениями от новых объектов, которые установили ко Дню рождения столицы.