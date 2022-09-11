Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн

Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. Свой голос он отдал в мэрии.

По его словам, электронное голосование дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, а также в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.

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