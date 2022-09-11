Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве

Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

По его словам, электронное голосование дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали, а также в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.

Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на портале "Активный гражданин" решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов, отметил мэр.

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