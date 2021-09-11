Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском и сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий.

"Поздравляю вас с Днем города, с праздником. Хотел бы поблагодарить вас за работу. В период COVID-19 на вас упала огромная нагрузка на всех. Вы и свою работу делали, и дополнительную работу. Но все плохое кончается, сегодня новоселье в 10 поликлиниках городских. Новые поликлиники абсолютно. Я думаю, что, если бы не знали, что здесь была старая поликлиника, то зайдя сюда, сложно было бы сказать, что это какая-то старая отремонтированная поликлиника", – сказал Сергей Собянин.

Также градоначальник сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития и является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.