Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о ходе развития Москвы

В День города Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе и реализации основных программ развития столицы.

Экономические показатели столицы превзошли допандемические, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в городе во время пандемии не была остановлена ни одна государственная программа. Собянин добавил, что очень важны социальные программы и инфраструктурные, в числе которых развитие транспортного узла столицы, ЦКАД и другие.

Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается с каждым годом, на это влияет переход на экологическую промышленность, новая транспортная политика и массовая высадка зеленых насаждений, сообщил Собянин на встрече с президентом.

Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития и является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.