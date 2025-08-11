Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

В ГКБ №1 имени Пирогова открылся межокружной ревматологический центр. Обновленное медицинское учреждение посетил Сергей Собянин.

Раньше центр располагался в разных корпусах больницы Пирогова. Теперь москвичи, страдающие артритами и прочими подобными заболеваниями, смогут получать помощь в одном здании больницы.

В трехэтажном корпусе разместили зону лучевой диагностики, дневной стационар, кабинеты генно-инженерной биологической терапии и отделение ревматологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.