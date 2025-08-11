Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 15:15

Мэр Москвы

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

Сергей Собянин поздравил работников с Днем строителя

В ГКБ №1 имени Пирогова открылся межокружной ревматологический центр. Обновленное медицинское учреждение посетил Сергей Собянин.

Раньше центр располагался в разных корпусах больницы Пирогова. Теперь москвичи, страдающие артритами и прочими подобными заболеваниями, смогут получать помощь в одном здании больницы.

В трехэтажном корпусе разместили зону лучевой диагностики, дневной стационар, кабинеты генно-инженерной биологической терапии и отделение ревматологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика