Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах, рассказал Сергей Собянин.

Город выделил более 190 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Поезда МЦД в центр снова начнут останавливаться на станции Царицыно с 12 августа, следует из сообщения Дептранс.