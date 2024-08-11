Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 17:30

Новости

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: свыше тысячи километров дорог возвели московские строители за 12 лет

Собянин подписал документ о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником

Собянин: Москва направляет силы и ресурсы в помощь Курской области

Новости часа: в ТиНАО построят 42 образовательных учреждения

Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Собянин рассказал, что Москва направляет силы и ресурсы на помощь Курской области

Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Технический пуск станции метро "Потапово" состоялся в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах, рассказал Сергей Собянин.

Город выделил более 190 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Поезда МЦД в центр снова начнут останавливаться на станции Царицыно с 12 августа, следует из сообщения Дептранс.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоМария Рыбакова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика