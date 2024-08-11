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11 августа, 11:15

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Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником.

По его словам, это праздник строителей, архитекторов, проектировщиков, кто из года в год делает Москву красивой и комфортной, привлекательной для жизни, работы и отдыха.

Мэр также напомнил, что с 2011 года построены уже 250 станций метро, МЦК, МЦД и 1360 километров дорог, включая скоростной диаметр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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