Сергей Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником.

По его словам, это праздник строителей, архитекторов, проектировщиков, кто из года в год делает Москву красивой и комфортной, привлекательной для жизни, работы и отдыха.

Мэр также напомнил, что с 2011 года построены уже 250 станций метро, МЦК, МЦД и 1360 километров дорог, включая скоростной диаметр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

