11 августа, 23:15Город
Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года
В "Зарядье" назвали ключевые проекты в области строительства за 2022 год. Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Церемония состоялась 11 августа в концертном зале столичного парка.
В том же парке проводится Московский урбанфорум, где подготовили выставку "Город для каждого". На выставке можно увидеть, как развивалась Москва в последние годы и что ждет столицу в ближайшее время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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