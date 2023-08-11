Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 23:15

Город

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького

Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы

В "Зарядье" назвали ключевые проекты в области строительства за 2022 год. Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Церемония состоялась 11 августа в концертном зале столичного парка.

В том же парке проводится Московский урбанфорум, где подготовили выставку "Город для каждого". На выставке можно увидеть, как развивалась Москва в последние годы и что ждет столицу в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
мэр МосквыгородстроительствовидеоАлександра КорневаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика