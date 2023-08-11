В "Зарядье" назвали ключевые проекты в области строительства за 2022 год. Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Церемония состоялась 11 августа в концертном зале столичного парка.

В том же парке проводится Московский урбанфорум, где подготовили выставку "Город для каждого". На выставке можно увидеть, как развивалась Москва в последние годы и что ждет столицу в ближайшее время.

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