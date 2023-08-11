Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Сергей Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого в Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника. Он заявил, что была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован.

Градоначальник добавил, что обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной. В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.