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Происшествия

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького

Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы

Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд инвестпроектов

Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин рассказал о планах ремонта и благоустройства киностудии имени Горького

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке"Руднево"

Новости часа: новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Восемь человек остаются в списке пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом заявили местные власти.

Третий электробусный парк откроют осенью на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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