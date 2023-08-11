Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Восемь человек остаются в списке пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом заявили местные власти.

Третий электробусный парк откроют осенью на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.