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Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Восемь человек остаются в списке пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом заявили местные власти.
Третий электробусный парк откроют осенью на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.