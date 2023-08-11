Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

В Москве выделят грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, это позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства. Работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

Всего с 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 объектов, которые загромождали речное русло и были опасны не только для судоходства, но и для экологии. Также продолжается работа по благоустройству городских набережных. А благодаря модернизации очистных сооружений, удалось значительно улучшить качество речной воды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.