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Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

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У станции метро "Парк Победы" разделят пешеходные и транспортные потоки, а пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. О создании инфраструктуры, удобной для пересадки между метро и наземным транспортом, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Технологическую часть планируют закончить в сентябре. На площадке для стоянки электробусов уже переустроили теплосети. В данный момент реконструируют начало улицы Барклая. Так, на пересечении с улицами Неверовского и Генерала Ермолова появятся съезды. Кроме того, отметил мэр, там обновят инженерные коммуникации и электрические сети, установят светофоры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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