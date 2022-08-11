Новости последнего часа: основной участок МСД откроют в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основной участок Московского скоростного диаметра откроют в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На улице Стромынке опрокинулся грузовик, движение сильно затруднено. Об этом заявил Дептранс.

Ясная погода в Москве 11 августа позволит увидеть звездопад. Об этом рассказали синоптики.