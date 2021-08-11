Собянин выделил 1 млрд рублей на поддержку научных разработок в сфере медицины

Правительство Москвы поддержит научные разработки и инновации в сфере медицины. На эти цели выделили 1 миллиард рублей из городского бюджета. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

По словам мэра, эффективность медицинской помощи сейчас во многом зависит от современных научных разработок.

Поэтому деньги направят научным коллективам и медицинским организациям, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний, а также внедряют инновационные технологии в московское здравоохранение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.