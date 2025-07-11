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11 июля, 11:00

Мэр Москвы

Собянин: обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

Собянин: обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

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Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр отметил, что современные дома необходимо возводить не только на территориях бывших промзон и на свободных площадках, но и в уже сформировавшихся жилых кварталах. Поэтому в программу реновации планируется постепенно включать стареющую застройку столицы. Новостройками будут заменять здания, срок эксплуатации которых подходит к концу. И таким образом, районы Москвы в рамках реновации будут развиваться сбалансированно.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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