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Новости

11 июля, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Новости часа: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки

Собянин открыл новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

Более 3 тысяч жителей юго-востока Москвы получили квартиры по реновации с начала года. Об этом сообщил департамент городского имущества столицы.

С 13 по 14 июля на "Городской ферме" ВДНХ проведут фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба площадки.

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