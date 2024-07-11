Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

Более 3 тысяч жителей юго-востока Москвы получили квартиры по реновации с начала года. Об этом сообщил департамент городского имущества столицы.

С 13 по 14 июля на "Городской ферме" ВДНХ проведут фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба площадки.

