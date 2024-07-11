Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Три новые пересадки откроются на Большой кольцевой линии до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сейчас специалисты достраивают два пересадочных узла, а также большой мост над железной дорогой.

Первая пересадка свяжет БКЛ с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии, вторая – станции "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии, а третья – станции "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

