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11 июля, 22:30

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Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

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Три новые пересадки откроются на Большой кольцевой линии до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сейчас специалисты достраивают два пересадочных узла, а также большой мост над железной дорогой.

Первая пересадка свяжет БКЛ с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии, вторая – станции "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии, а третья – станции "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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