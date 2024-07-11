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11 июля, 19:15

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Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

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Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне. Работы в ближайшее время начнутся на улицах Сергея Макеева и 2-й Звенигородской.

Как отметил мэр, на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда организуют движение по двум полосам, установят дополнительные светофоры и обустроят остановки и пешеходные переходы. Собянин добавил, что все это улучшит транспортное обслуживание деловых центров "Москва-Сити" и "Сити-2", а также Пресненского района в целом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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