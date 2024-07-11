Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Сергей Собянин открыл пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, благодаря чему стрелка острова Балчуг с Болотной набережной соединилась с Крымской и Якиманской набережными.

Длина нового моста – 58 метров, ширина – 8 метров. Сооружение, имеющее форму изогнутой металлической балки, встроено в уже существующие укрепления берегов канала и гармонично вписано в окружающую застройку. На конструкции установили 36 метровую скамейку, на которой горожане могут отдохнуть с видом на воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.