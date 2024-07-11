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11 июля, 14:30

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Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

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Новый пешеходный мост открыли в центре Москвы. Он связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. По словам Сергея Собянина, несколько лет назад Крымская набережная была абсолютно пустая, а сейчас она стала одной из самых популярных мест для прогулок.

Мэр отметил, что таким же запущенным было пространство возле "ГЭС-2", а сейчас там культурный центр. Следующим шагом станет постройка 170-метровой пешеходной зоны под Малым Каменным мостом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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