Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Новый пешеходный мост открыли в центре Москвы. Он связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. По словам Сергея Собянина, несколько лет назад Крымская набережная была абсолютно пустая, а сейчас она стала одной из самых популярных мест для прогулок.

Мэр отметил, что таким же запущенным было пространство возле "ГЭС-2", а сейчас там культурный центр. Следующим шагом станет постройка 170-метровой пешеходной зоны под Малым Каменным мостом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

