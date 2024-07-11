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Новости

11 июля, 13:45

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Новости часа: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Новости часа: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Новости часа: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Сергей Собянин рассказал, как преобразится Зеленоград после благоустройства

Собянин: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

Сергей Собянин: на БКЛ появятся три новые пересадки

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Ступино

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыть новые пересадки на БКЛ планируют в четвертом квартале 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

50% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Выставка "Наука в лицах" начинает работу на Южном речном вокзале, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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