Новости часа: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыть новые пересадки на БКЛ планируют в четвертом квартале 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

50% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Выставка "Наука в лицах" начинает работу на Южном речном вокзале, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

