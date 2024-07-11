Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые пересадки откроют на БКЛ до конца 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по благоустройству сада "Аквариум" на Большой Садовой выполнили более чем на 40%, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Предупреждение о сильной жаре в Москве объявили на 11 и 12 июля, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

