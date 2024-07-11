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11 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Сергей Собянин рассказал, как преобразится Зеленоград после благоустройства

Собянин: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

Сергей Собянин: на БКЛ появятся три новые пересадки

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Ступино

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые пересадки откроют на БКЛ до конца 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по благоустройству сада "Аквариум" на Большой Садовой выполнили более чем на 40%, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Предупреждение о сильной жаре в Москве объявили на 11 и 12 июля, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

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