Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что на площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Там работают 30 компаний, которые занимаются исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий.

На данный момент объем инвестиций в развитие технопарка приблизился к 2 миллиардам рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

