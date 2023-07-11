Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 21:15

Город

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин

Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что на площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Там работают 30 компаний, которые занимаются исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий.

На данный момент объем инвестиций в развитие технопарка приблизился к 2 миллиардам рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика