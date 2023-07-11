16:30Безопасность
Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"
Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3". Машины специально оборудованы для охраны правопорядка. Они обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования ведомства в столице.
Ключевым фактором при выборе автомобилей стала их надежность и гарантия дальнейшего пополнения автопарка ведомства. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.