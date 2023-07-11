Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3". Машины специально оборудованы для охраны правопорядка. Они обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования ведомства в столице.

Ключевым фактором при выборе автомобилей стала их надежность и гарантия дальнейшего пополнения автопарка ведомства. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.