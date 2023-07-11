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Политика

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч автомобилей "Москвич" сошло с конвейера возрожденного в 2022 году завода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число электробусных маршрутов в Москве достигло 84. Таковые данные Мосгортранса.

Минобороны РФ сообщает об отражении девяти атак украинских военных в зоне СВО. Ранее стало известно, что российские войска отбили новые атаки противника на трех направлениях.

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