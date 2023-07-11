Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч автомобилей "Москвич" сошло с конвейера возрожденного в 2022 году завода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число электробусных маршрутов в Москве достигло 84. Таковые данные Мосгортранса.

Минобороны РФ сообщает об отражении девяти атак украинских военных в зоне СВО. Ранее стало известно, что российские войска отбили новые атаки противника на трех направлениях.