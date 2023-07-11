Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич". По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, переданные автомобили являются достойным подарком службе вневедомственной охраны.

Температура в Москве вернется к летним значениям в выходные, 15 и 16 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Туроператоры запустят комбинированные туры на Кубу и в Мексику. Таковы данные АТОР.