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Общество

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Собянин принял участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич". По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, переданные автомобили являются достойным подарком службе вневедомственной охраны.

Температура в Москве вернется к летним значениям в выходные, 15 и 16 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Туроператоры запустят комбинированные туры на Кубу и в Мексику. Таковы данные АТОР.

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