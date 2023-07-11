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Транспорт

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

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Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3". Машины специально оборудованы для охраны правопорядка. Они обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования Росгвардии в столице.

Ключевым фактором при выборе автомобилей стала их надежность и гарантия дальнейшего пополнения автопарка ведомства. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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