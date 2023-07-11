Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Об этом заявил Сергей Собянин.

За полгода в Москве ввели в эксплуатацию по программе реновации 30 новостроек. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ФСБ задержала уроженца Пермского края, который оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом рассказали в ведомстве.