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Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Собянин принял участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Об этом заявил Сергей Собянин.

За полгода в Москве ввели в эксплуатацию по программе реновации 30 новостроек. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ФСБ задержала уроженца Пермского края, который оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом рассказали в ведомстве.

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