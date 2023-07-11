Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пространство для отдыха вдоль Москвы-реки создадут в районе Печатники. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе. Об эвакуации людей сообщили местные власти.