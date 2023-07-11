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Происшествия

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Собянин принял участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пространство для отдыха вдоль Москвы-реки создадут в районе Печатники. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе. Об эвакуации людей сообщили местные власти.

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