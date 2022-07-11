"Москва и мир": строительство лечебного комплекса МКНЦ им Логинова и пожары в Португалии

Строительство лечебно-диагностического комплекса при центре имени Логинова завершат до конца года. А в 2023 году он примет первых пациентов, сообщил Сергей Собянин. Центр создали девять лет назад и он стал одним из шести главных онкологических стационаров, поэтому понадобилось дополнительное здание.

В новом комплексе онкологическим пациентам окажут разные виды медицинской помощи – от диагностики до лечения и реабилитации. В клинике создадут современную лабораторию, где специалисты будут проводить более 10 тысяч исследований в сутки. В новом комплексе появится возможность лечить сложные опухоли и делать лучевую терапию.

В понедельник, 11 июля, Собянин также осмотрел стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов, где идет реконструкция. Строительство завершится в декабре. Стадион почти 70 лет был главным спортивным центром для жителей Перово и за эти годы пришел в упадок, поэтому было решено провести полную модернизацию. На стадионе откроют пять спортивных павильонов, фитнес-зону с тренажерами, скейт-парк и полосу препятствий. В порядок приведут территорию вокруг стадиона. На главной аллее появится сухой фонтан, высадят сотни деревьев и тысячи кустарников.

В Португалии более трех тысяч пожарных тушат леса. Новая неделя не принесет облегчения. В регионе Алентежу 12 июля температура может подняться до 45 градусов. А в остальных районах страны – до 40 градусов. Из-за лесных пожаров уже пострадали около 30 человек, больше половины из них – пожарные. Огонь тушат с земли и с воздуха. Накануне зафиксировали 125 очагов возгорания. Это рекордный показатель для одного дня в 2022 году.

Стране начали помогать соседи. Испания выделила самолеты для тушения пожаров. При этом в самой Испании тоже горят леса. В ЕС отмечают, что из-за изменения климата континент переживает тяжелый год, помимо пожаров во многих странах сильная засуха. В Италии она самая мощная за последний 70 лет. В стране ввели запреты на пользование водой для граждан. В некоторых регионах людям нельзя мыть машины и поливать огороды. О сильной жаре на этой неделе предупредили французов. В департаментах на западе и юге страны будет до 38 градусов. И такая погода пришла надолго – до конца месяца. Пик жары обещают в выходные.