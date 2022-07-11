Сергей Собянин оценил ход строительства лечебного комплекса МКНЦ имени Логинова

Строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова завершат до конца 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объект готов почти на 90%. Первых пациентов новое здание примет уже в 2023 году.

В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Специалисты будут заниматься наиболее сложными злокачественными опухолями, а также проводить лучевую терапию.

Новый комплекс оснастят суперсовременной лабораторией – там смогут проводить более 10 тысяч исследований в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.