Новости последнего часа: Собянин сообщил о сроках реконструкции стадиона "Авангард"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию и благоустройство спорткомплекса "Авангард" завершат в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 2,5 тысяч долгостроев в России доделают в приоритетном порядке, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-распродажа на российском сайте IKEA идет, но с перебоями, поделились пользователи в Сети.