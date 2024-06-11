Новости часа: в Москве откроют 3 спортивных комплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в Москве откроют три новых спортивных комплекса. Это "Алтайский" в Гольянове, "Горизонт" в Зеленограде и "Акварис" в Зябликове.

Праздник в честь школьных выпускных состоится в Парке Горького в пятницу 28 июня и продлится до утра субботы 29 июня, рассказал мэр города.

Столичные железнодорожники сформировали ремонтные бригады для устранения последствий непогоды. Это информация пресс-службы МЖД.

