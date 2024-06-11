Участок БКЛ закроют с 22 июня

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11 июня, 22:15

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Новости часа: в Москве откроют 3 спортивных комплекса

Новости часа: в Москве откроют 3 спортивных комплекса

Новости часа: исторический фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве

Школьные выпускные в Москве пройдут 28 и 29 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Собянин: общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 28 июня

Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за профессиональные достижения

Новости часа: более 200 спортивных объектов с 2011 года построено в Москве

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Времена и эпохи"

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в Москве откроют три новых спортивных комплекса. Это "Алтайский" в Гольянове, "Горизонт" в Зеленограде и "Акварис" в Зябликове.

Праздник в честь школьных выпускных состоится в Парке Горького в пятницу 28 июня и продлится до утра субботы 29 июня, рассказал мэр города.

Столичные железнодорожники сформировали ремонтные бригады для устранения последствий непогоды. Это информация пресс-службы МЖД.

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