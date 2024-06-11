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Новости

11 июня, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Собянин: общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 28 июня

Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за профессиональные достижения

Новости часа: более 200 спортивных объектов с 2011 года построено в Москве

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Времена и эпохи"

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Новости часа: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Собянин: 12 июня парковка в Москве будет бесплатной

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 июня.

Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня, рассказал Сергей Собянин. По словам градоначальника, праздник традиционно состоится в Парке Горького.

Москва оказалась на пороге нового погодного рекорда по количеству осадков. Все 11-е число в городе идут проливные дожди. Коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы.

12 июня в столице открывается фестиваль "Времена и эпохи", который пройдет на 54 площадках. Организаторы предлагают самые разные развлечения.

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