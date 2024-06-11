Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 июня.

Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня, рассказал Сергей Собянин. По словам градоначальника, праздник традиционно состоится в Парке Горького.

Москва оказалась на пороге нового погодного рекорда по количеству осадков. Все 11-е число в городе идут проливные дожди. Коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы.

12 июня в столице открывается фестиваль "Времена и эпохи", который пройдет на 54 площадках. Организаторы предлагают самые разные развлечения.

