11 июня, 13:45Общество
Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов, к концу текущего года сдадут еще несколько объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды и предстоящих праздников, сообщил заммэра Петр Бирюков.
В Москве начался второй этап восстановления трамвайной линии на Трифоновской улице, заявил заммэра Максим Ликсутов.