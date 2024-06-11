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11 июня, 13:45

Общество

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов, к концу текущего года сдадут еще несколько объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды и предстоящих праздников, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве начался второй этап восстановления трамвайной линии на Трифоновской улице, заявил заммэра Максим Ликсутов.

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